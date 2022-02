A Cerveteri la raccolta nazionale del farmaco

CERVETERI – Anche quest’anno a Cerveteri torna la Raccolta nazionale del Farmaco. Impegnati nel territorio tanti volontari, coordinati dal Centro di Solidarietà Cerveteri. Le farmacie dove poter aderire a questa importante iniziativa solidale sono le Farmacie comunali n.5 di Via Settevene Palo n.81 E-F, la n.2 di Via Oriolo n.2 a Cerenova, e le Farmacie Morabito in Via Mario Pelagalli n.81 a Cerveteri e la Cavallini a Valcanneto.

“La crisi pandemica purtroppo ancora in corso ha messo in grave difficoltà tantissime famiglie, che spesso si stanno trovando nella situazione di non riuscire nemmeno ad acquistare dei semplici farmaci per curare un raffreddore o un semplice stato influenzale – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – grazie alla presenza di tanti volontari, in questi giorni, per tutta la settimana in quattro farmacie della nostra città troverete tanti volontari che saranno presenti per raccogliere farmaci da banco da poter poi donare alle persone in difficoltà. Con l’occasione ringrazio tutti i Volontari che in questi giorni già sono impegnati e che con passione e grande generosità sono presenti per aiutare chi è più in difficoltà”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Pascucci – ringrazio la Multiservizi Caerite, municipalizzata del Comune di Cerveteri che gestisce il servizio delle farmacie comunali, le titolari delle farmacie private che anche quest’anno hanno aderito alla campagna e tutti coloro che in qualunque forma saranno impegnati in questa grande iniziativa solidale”.

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia di volontari presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio. In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro.