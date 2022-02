A Cerenova riasfaltate Via Alfani, Piazza Fagnani e Piazza Caputo: Italia in Comune Caere si complimenta con l’Assessore Luchetti

CERVETERI – “In questi giorni a Marina di Cerveteri si sono ultimati i lavori di rifacimento completo del manto stradale di tre importanti arterie della viabilità cittadina: si tratta di Via Pietro Alfani, Piazza Fagnani e Piazza Caputo”.

A dichiararlo in una nota è il Gruppo Consiliare di Italia in Comune Caere, che commenta: “Si tratta di lavori importanti e non più procrastinabili. Per questo, vogliamo complimentarci come gruppo politico di maggioranza con il nostro Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, che in un periodo relativamente breve, è entrato ufficialmente in Giunta comunale solamente nel gennaio del 2021, ha saputo intervenire con incisività su un settore estremamente complesso come quello dei lavori pubblici. Oltre a questi tre interventi, sempre sotto il suo mandato si è proceduto alla riasfaltatura di altre strade a Cerveteri capoluogo, come Viale Manzoni, Via Luigi Iaffei e Via Gabriele D’Annunzio e sono in dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione della rotonda all’ingresso di Cerveteri, che con la conseguente eliminazione del semaforo porterà ad un notevole snellimento del traffico urbano”.