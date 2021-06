27 giugno Tarquinia partecipa alla giornata asi dei Borghi Marinari d’italia

TARQUINIA – Anche Tarquinia aderisce alla la giornata nazionale dei Borghi Marinari d’Italia che si svolgerà su tutto il territorio nazionale domenica 27 giugno.

“Borghi Marinari d’Italia”, associazione affiliata ASI, nasce con l’obiettivo di tutelare le coste italiane, i borghi e le identità marinare.

Così il Presidente, Stefano Principe, lancia la festa nazionale dei Borghi marinari:

“La Penisola, con gli oltre 7000km di coste e la sua posizione al centro del Mediterraneo, ha nelle diversità culturali delle comunità legate al mare, il suo potenziale di sviluppo sostenibile”. Abbiamo pensato ad una giornata in cui coinvolgere le comunità che abitano i Borghi di mare affinché questi luoghi non vengano visti solo come delle mete di villeggiatura. Questi Paesi, queste comunità custodiscono un bagaglio prezioso di mestieri e arti che vanno salvaguardati e valorizzati, bagaglio che è un’occasione di sviluppo economico e sociale”.

La giornata dei Borghi Marinari d’Italia, da ripetersi annualmente l’ultima domenica di giugno, sarà anche l’occasione per premiare il vincitore del contest fotografico #identitàmarinare. Un contest nato sulle pagine social dell’Associazione che ci permetterà di mappare, attraverso la fotografia, i mestieri e le arti legate al mare. Quindi non solo bei paesaggi e mare incontaminato, ma identità e cultura del mare.

Stories e foto dunque da condividere per promuovere e raccontare le bellezze del nostro litorale!

Il 27 giugno si celebrano quindi i Borghi Marinari d’Italia e lo spirito è quello di una festa e, come in tutte le feste, non può mancare una competizione tra i borghi marinari. Sempre sulle pagine social dell’Associazione si svolgeranno delle votazioni che porteranno al vincitore del Borgo Marinaro del cuore 2021, che verrà premiato durante i festeggiamenti.

Si tratta di un modo simpatico per far conoscere i borghi meno noti ma che meritano di essere visitati e valorizzati. Ogni anno ci sarà un vincitore e questa competizione social farà emergere una raccolta e una mappatura di paesaggi e luoghi che altrimenti continuerebbero ad essere sempre ignorati dai flussi turistici tradizionali.

Altro aspetto di questa giornata dedicata ai Borghi marinari è sicuramente lo sport e in particolare gli sport acquatici che, oltre ad essere un elemento importante di socialità e tutela della salute, possono essere anche un motore della promozione turistica di questi luoghi. A conferma dell’importanza di questo tema, le foto più significative di questa giornata, verranno pubblicate anche sui media di ASI che è partner di questa iniziativa.