Ladispoli. Il PD: “Rimettere in sicurezza il manto stradale dopo il maltempo di questi giorni”

LADISPOLI – “Manto stradale dissestato per il maltempo e per i mancati ripristini: è urgente rimettere in sicurezza la viabilità”.

Questa la sollecitazione del Partito Democratico di Ladispoli dopo il maltempo di questi giorni: “Il freddo e le piogge – si legge in una nota – hanno danneggiato il manto stradale in diverse parti della città, in particolare in alcune zone periferiche e nel quartiere Miami, dove nelle strade si sono aperte molte buche con rischio per la circolazione e quindi per l’incolumità delle persone. Oltre ai dissesti provocati dal maltempo, sono presenti in molte vie di Ladispoli avvallamenti derivanti dal mancato ripristino degli scavi effettuati già da molto tempo dalla Flavia Servizi. Chiediamo che si intervenga al più presto per evitare ulteriori danni agli automezzi e alle persone”.