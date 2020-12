Tarquinia. A Marina Velca Mare si accende l’albero di Natale

TARQUINIA – A Marina Velca Voltunna si accende l’albero luminoso di Natale. Già dai primi giorni di Dicembre, infatti, il centro residenziale ha posizionato l’albero di luci alla prima rotatoria dopo la guardiania, che viene già acceso regolarmente da ogni pomeriggio.

Luci che in queste particolari festività del 2020 vogliono far percepire il periodo festoso ai consorziati ed agli ospiti, diffondendo un segnale di normalità, di speranza, di positività.

Nei prossimi giorni saranno installati nuovi decori per rallegrare l’atmosfera e far vivere al meglio il periodo natalizio; nel frattempo, per i consorziati che volessero condividere le immagini dei loro presepi, dei loro alberi o dei loro addobbi è a disposizione la pagina Facebook ufficiale “Consorzio Marina Velca Voltunna”.