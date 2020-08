Spazzamento e diserbo, report di Venerdì 31 Luglio

CIVITAVECCHIA – Interventi di spazzamento e diserbo in Via degli Orti di S. Maria, quest’oggi, ad opera del personale di CSP. Sabato 1 Agosto sono invece previsti interventi di pulizia nel quartiere Borgata Aurelia, in Via Amilcare Ponchielli e Via Ottorino Respighi.

Questo il programma di manutenzione ordinaria del servizio di spazzamento e diserbo previsto per la prossima settimana:

Lunedì 3 agosto interventi in Via Molinari e nella zona industriale;

Martedì 4 agosto in Via Alfio Flores e vie limitrofe in zona industriale;

Mercoledì 5 agosto in Via Pinelli e Largo Acquaroni; Giovedì 6 agosto in Via Nenna e vie limitrofe in zona industriale; Venerdì 7 agosto in Via Pascucci e vie limitrofe in zona industriale; sabato 8 agosto in Via Maratona e Via Daniele Rossi. Il programma potrebbe subire delle modifiche