Regione. Domani audizione in Commissione trasporti sul Porto di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Domani pomeriggio, venerdì 8 maggio, in una audizione in video conferenza la Commissione trasporti della Regione Lazio ascolterà l’Autorità Portuale di Civitavecchia per pianificare strategia di rilancio dell’economia portuale.

Lo rende noto il Consigliere regionale del M5S Devid Porrello, che commenta così l’appuntamento. “Oltre all’importante aspetto economico ed occupazionale vorrei sentire risposte convincenti sulla visione, che deve essere comune. Dagli interventi per rilanciare l’indotto a quelli infrastrutturali, che non devono fermarsi al superamento dell’emergenza, ma lasciare un comprensorio più avanzato di quello che c’era prima del coronavirus. Sono ancora più necessarie le Zone logistiche semplificate come strumento per captare maggiori filiere legate al trasporto e alla lavorazione delle merci, così come accelerare per il riconoscimento del Trans European Transport Network (Ten-T), il vitale corridoio logistico con l’adriatico. Civitavecchia e tutto il territorio non possono più tornare indietro nè continuare a perdere occasioni, c’è tanto da realizzare e da ottenere con l’unità di tutti gli enti e i soggetti coinvolti.”