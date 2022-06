Ladispoli. Voto assistito: gli orari per il rilascio dei certificati

LADISPOLI – In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 12 giugno la Asl Roma 4, garantisce il rilascio dei certificati di esercizio al voto assistito a favore degli elettori fisicamente impediti e non deambulanti.

I certificati si possono richiedere:

giovedì 9 giugno dalle ore 9:00 alle 13:00 a Cerveteri in via Madre Maria Crocifissa Curcio 3;

venerdì 10 giugno dalle 14:00 alle 17:00 al Poliambulatorio in via Aurelia;

sabato 11 giugno dalle ore 9:00 alle 13:00 a Cerveteri in via Madre Maria Crocifissa Curcio 3.

Per visionare la comunicazione della Asl Rm4 https://www.comunediladispoli.it/voto-assistito-gli-orari-per-il-rilascio-dei-certificati/notizia