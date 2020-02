Ladispoli. Parcheggi a pagamento gratis per le auto elettriche

LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che, a partire dal primo marzo, tutti i veicoli ad esclusiva trazione elettrica potranno sostare nelle aree a pagamento senza limitazione di orario. Per usufruire di queste agevolazioni i proprietari dei veicoli elettrici dovranno esporre l’apposito contrassegno che sarà rilasciato, previa richiesta, dalla società Flavia Servizi, gestore dei parcheggi a pagamento a Ladispoli. Inoltre, la Giunta comunale ha anche deliberato l’istituzione di un abbonamento annuale di 50 euro per i veicoli elettrici/ibridi che permetterà la sosta senza limitazioni di orario in tutti i parcheggi a pagamento del territorio. Anche in questo caso l’abbonamento dovrà essere esposto all’interno dell’automobile.

“Questa delibera – spiega il sindaco Alessandro Grando – è inserita all’interno del più ampio progetto attraverso il quale l’Amministrazione comunale vuole intervenire per abbattere i livelli di inquinamento e quindi migliorare la qualità dell’aria. Incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale consentirà di ridurre sempre più le emissioni di agenti inquinanti e rendere ancora più vivibile il nostro territorio”.