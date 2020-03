Ladispoli. L’associazione Nuova Acropoli annulla tutti gli eventi

LADISPOLI – L’associazione Nuova Acropoli informa che, nel rispetto del DPCM n° 198 del 4 marzo 2020, tutti gli eventi in programma fino al 15 marzo 2020 sono annullati. Per lo stesso periodo rimarranno chiuse al pubblico anche le sue sedi.

In tale periodo i volontari di Nuova Acropoli, come di tante altre associazioni del territorio, coordinati dal Comune presteranno un servizio di assistenza per l’acquisto di beni di prima necessità per gli eventuali malati ed anziani che non possano uscire di casa.

Chiamando il numero 347 63 56 856 si potrà attivare tale servizio.

Correlati