Ladispoli. Il 28 febbraio l’incontro con i proprietari dei terreni di Olmetto Monteroni

LADISPOLI – L’amministrazione informa che per il giorno 28 febbraio, alle ore 17 nel palazzo comunale di piazza Falcone, è stata convocata la riunione con i proprietari dei terreni della frazione di Olmetto Monteroni per un nuovo confronto sul progetto di costituzione del Consorzio dei lottisti.

Il sindaco Alessandro Grando ed il consigliere delegato Renzo Marchetti aggiorneranno i proprietari dei terreni circa l’avvio del procedimento per la realizzazione del Piano di lottizzazione.

“Questo piano – spiega il sindaco Grando – costituisce un’importante opportunità per tutti i titolari delle aree che, se costituiranno il Consorzio, potranno realizzare le opere pubbliche previste ottenendo significativi risparmi sugli oneri a loro carico”.

