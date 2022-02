Ladispoli. Flavia Servizi: avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di consulenza contabile e fiscale

LADISPOLI – Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso per un incarico di consulenza fiscale e contabile per il biennio 2022-2023. La domanda deve essere firmata in originale dal/dalla professionista ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (la mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione della selezione). Per la partecipazione all’avviso i professionisti dovranno far pervenire domanda in carta libera, (ai sensi della Legge 370/1988), entro il termine perentorio di scadenza fissato per le ore 12.00 del 22/02/2022, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo di FLAVIA SERVIZI s.r.l. a Ladispoli in Viale Europa n. 20. Le modalità con cui è possibile far recapitare la domanda sono le seguenti: – A mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata, indirizzandola a Flavia Servizi s.r.l. sede legale, Viale Europa n. 20, 00055 Ladispoli (Roma). A tale fine fa fede il timbro con la data dell’ufficio postale accettante. Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONSULENZA FISCALE E CONTABILE 2022-2023; a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it