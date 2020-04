Ladispoli. Donate cento confezioni di uova fresche

LADISPOLI – “La seconda giornata di raccolta degli alimenti da utilizzare per il confezionamento dei pacchi per le famiglie bisognose è iniziata nel migliore dei modi.” Il commento è di Francesca Lazzeri, assessore al commercio ed attività produttive, servizi informatici, servizi anagrafici e comunicazione.

“Questa mattina abbiamo avuto in dono dalla famiglia Guggino, titolare di uno dei box di macelleria al mercato giornaliero ortofrutticolo di via Ancona / via Odescalchi, cento confezioni di uova fresche, che saranno subito inserite nei pacchi in distribuzione. Ringrazio Gerardo ed Elisabetta per il gesto, sono certa – conclude l’assessore Lazzeri – che quelle uova saranno sulla tavola di qualche nostro concittadino la mattina di Pasqua per la colazione tradizionale. Grazie!”