Ladispoli. Cordeschi: “Centri estivi pronti a riaprire in piena sicurezza”

LADISPOLI – “Ieri pomeriggio in aula consiliare si è tenuta una conferenza formativa e informativa cui hanno partecipato tutti i titolari delle sale feste, micronidi, asili nido, nido famiglia ed oratori presenti a Ladispoli. A relazionare il professor Roberto Tasciotti, garante dell’infanzia del Comune di Fiumicino, docente presso l’Università di Tor Vergata che ha perfettamente illustrato tutte le normative previste dal DPCM necessarie per la riapertura dei centri estivi in maniera sicura e professionale”.

Lo rende noto Lucia Cordeschi, assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, che aggiunge: “La partecipazione è stata grande e soprattutto è stata manifestata la volontà di uniformare le rette per le famiglie, nell’ottica di una offerta di qualità e sopratutto in sicurezza, come previsto dalla normativa. Grazie alla collaborazione, coordinamento e condivisione delle problematiche da parte di tutti i presenti è stata scritta una pagina importante per i servizi all’infanzia di Ladispoli”.