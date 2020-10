Ladispoli. Cambia la viabilità al drive in Covid presso la Casa della Salute

LADISPOLI – Da oggi cambia la viabilità del drive in Covid attivato presso la Casa della Salute. L’ingresso è stato spostato in via Don Lorenzo Milani, nella zona artigianale, con uscita sulla via Aurelia. Questa modifica è stata necessaria per evitare di congestionare il traffico in Viale Giorgio Lazzeri e soprattutto sulla strada statale. Si ricorda che dalle ore 7:00 alle ore 14:00 vengono effettuati i tamponi molecolari, dalle 14:00 in poi i test rapidi. Dalle 14:00 alle 16:00 viene data priorità ai minori di 16 anni. Per effettuare il tampone ci si può mettere in coda fino alle ore 18:00.