Ladispoli. Bando per voucher centri estivi

LADISPOLI – Pubblicato l’avviso per i voucher ai nuclei familiari destinati alla frequenza di centri estivi, attività educative e individuali per i figli di età compresa tra 0 e 19 anni, nell’ambito del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”. L’investimento ammonta a 17 milioni di euro e i buoni saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Lucia Cordeschi.

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 dell’8 luglio 2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/

Per informazioni Numero Unico Regionale 0699500, dalle ore 8 alle ore 19, dal lunedì al venerdì.

Per visionare il bando e la domanda https://www.comunediladispoli.it/bando-per-voucher-centri-estivi-attivita-educative-per-bambini-e-adolescenti-della-regione-lazio/notizia