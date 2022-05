Ladispoli. Al via i lavori di riqualificazione del parco giochi di Piazza della Rugiada

LADISPOLI – “Continua il nostro impegno per riqualificare le aree verdi comunali e rendere i parchi giochi sicuri e fruibili per tutti i bambini”. Con queste parole l‘assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ha annunciato che questa mattina sono iniziati i lavori di posa dei nuovi giochi in piazza della Rugiada nel quartiere Palo Laziale.

“La riqualificazione di questa area – ha proseguito De Santis – è possibile grazie alla transazione che ha stipulato la nostra Amministrazione con la società Ops, che nell’ambito di tale accordo, procederà a proprie spese alla fornitura e posa in opera delle attrezzature di gioco, rispondenti alla normativa vigente. Come Amministrazione, teniamo molto agli spazi di aggregazione ed in particolare ad i parchi gioco. Questi ultimi sono stati oggetto di importanti investimenti, che ci hanno permesso di restituire alla Città aree sicure e decorose in tutti i quartieri cittadini”.

Questa mattina, inoltre, in via dell’Ippocampo nel quartiere Palo Laziale sono iniziati i lavori di riqualificazione del manto stradale. La notte scorsa sono cominciati gli interventi in via Odescalchi, lavori che sono effettuati in notturna per evitare, per quanto possibile, disagi alla viabilità e agli esercizi commerciali. I lavori poi si sposteranno in via Benedetto Croce.