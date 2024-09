Interventi all’impianto elettrico, il 26 il Traiano sospende temporaneamente la vendita di abbonamenti

CIVITAVECCHIA – Il prossimo giovedì 26 settembre saranno effettuati alcuni interventi tecnici che interesseranno l’impianto elettrico del Teatro Comunale Traiano. Non potendo assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione al botteghino, per l’intera giornata sarà sospesa la vendita degli abbonamenti, la quale riprenderà regolarmente dal giorno successivo. Per eventuali informazioni è possibile contattare direttamente il teatro al numero 0766370011.