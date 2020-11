I “Commercialisti” rinviano il rinnovo dei Consigli degli Ordini

CIVITAVECCHIA – Lo straordinario momento di emergenza nazionale Covid-19 non è, purtroppo, ancora terminato, ed i Commercialisti dell’Ordine di Civitavecchia e di tutti gli Ordini Nazionali, che il 5 e 6 novembre prossimo dovevano votare per il rinnovo per il rinnovo (2021/2024) dei Consigli dell’Ordine, sulla base di una delibera del Consiglio Nazionale potranno fare tale adempimento solamente il 2 e 3 febbraio 2021, con la sospensione immediata delle procedure elettorali in corso.

Il Ministero della Giustizia dovrà approvare il nuovo regolamento elettorale, all’interno del quale sarà disciplinata anche la modalità di espressione elettronica del voto che impedirà l’eventuale possibile ulteriore differimento, legato alla emergenza Covid-19.