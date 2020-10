Dimitri Vitali responsabile enti locali Lega del Litorale Nord

CIVITAVECCHIA – Il Coordinamento provinciale di Roma di Lega-Con Salvini ha conferito a Dimitri Vitali l’incarico politico di responsabile degli Enti locali dell’area Litorale Nord, che comprende i comuni di Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Pomezia, Santa Marinella e Tolfa.

“Il nostro più sentito ringraziamento a Dimitri Vitali per quanto svolto finora e sinceri auguri di buon lavoro – si legge in una nota del partito – Cogliamo l’occasione anche per rinnovare i nostri ringraziamenti all’On. Durigon, all’ On. Zicchieri e al nostro Sindaco Avv. Tedesco per la fiducia che costantemente ripongono nella squadra Lega di Civitavecchia”.