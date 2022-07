Civitavecchia. Trasporto Pubblico, da Lunedì 1 agosto 2022 la Linea B riprenderà il normale percorso

CIVITAVECCHIA – In seguito al termine dei lavori di messa in sicurezza delle fognature delle acque meteoriche, eseguiti in zona San Liborio, Civitavecchia Servizi Pubblici comunica a tutta l’utenza del Trasporto Pubblico che dal prossimo lunedì 01 agosto 2022 la linea B riprenderà il normale percorso.

LINEA B

Stazione FF.SS. – Viale G. Garibaldi – Largo Plebiscito – P.za V. Emanuele – Piazza Calamatta – Via XVI Settembre – Largo della Pace – Via Isonzo – Via Roma – Viale G. Baccelli – Viale Togliatti – Via Lepanto – Via Barbaranelli – Viale Europa – Ospedale “San Paolo” – Via Flavioni – Via A. Montanucci – Via Izzi – Via Labat – Via C. Fontana – Via G.B. Falda – Via dell’Orto di S. Maria – Via dei Rocchi – Via Nuova di S. Liborio – Via Terme di Traiano Via Pecorelli – Via Terme di Traiano – Via Roma – Corso Centocelle – Via F. Crispi – Stazione FF.SS. .

ORARI FERIALI

6.25 – 7.20(1) – 8.10 – 9.10(2) – 10.10 11.10 (2) 12.10(2) – 13.10 (3) – 14.50 – 15.50 – 16.50 – 17.50 18.50 – 19.50

ORARI FESTIVI

9.10(2) – 10.10 – 11.10(2) – 12.10(2)- 15.50 16.50 – 17.50 – 18.50 – 19.50

NOTE:

(1) Stazione FF.SS., V.le Garibaldi, L.go Plebiscito, P.za Calamatta, Via XVI Settembre, Via B. Claudia, Via Amba Aradam, Via T. di Traiano, Via Nuova di S. Liborio, Via dei Rocchi, Via dell’Orto di S. Maria, Via G. B. Falda, Via C. Fontana, Via Labat, Via Izzi, Via Montanucci, Via Barbaranelli, V.le Europa, V.le Matteotti, C.so Centocelle, Via F. Crispi, Stazione FF.SS. (2) su richiesta arriva alle Terme Taurine (3) da via Rodi prosegue per via Martiri delle Fosse Ardeatine, via Terme di Traiano, via Berlinguer e prosegue per il normale percorso.