Civitavecchia. TPL, Ponte Ognissanti: potenziamento delle Linee cimiteriali

CIVITAVECCHIA – CSP informa tutti gli utenti del Trasporto Pubblico che, come ogni anno, in occasione del Ponte di Ognissanti, nelle giornate di Martedì 1 novembre 2022 e Mercoledì 2 novembre 2022 saranno incrementate le corse di trasporto pubblico delle linee dedicate ai servizi cimiteriali. Nello specifico, Martedì 1 Novembre 2022 e Mercoledì 2 Novembre 2022 la Linea A Festiva e la Linea G Cimitero Nuovo, oltre le consuete corse, effettueranno anche le seguenti:

CORSE DI MARTEDI 1 NOVEMBRE 2022

Linea A Festiva (per raggiungere il cimitero di Via Aurelia Nord)

Linea G Cimitero Nuovo (per raggiungere il cimitero di Via Braccianese Claudia)

7:50 – 8:30 – 9:30 – 10:20 – 11:00 – 11:50 – 14:00 – 14:50 – 15:40 – 16:30

CORSE DI MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 2022

Linea A Festiva (per raggiungere il cimitero di Via Aurelia Nord)

7:10 / 7:50 / 14:10 / 15:00

Linea G Cimitero Nuovo (per raggiungere il cimitero di Via Braccianese Claudia)

8:30 – 9:30 – 10:20 – 11:00 – 11:50 – 14:00 – 14:50 – 15:40 – 16:30