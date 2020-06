Civitavecchia. Tpl, dal 13 giugno torna la linea Aquafelix

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia servizi Pubblici comunica a tutti gli utenti del trasporto pubblico locale che dal giorno 13 giugno 2020 torna ad essere attiva la Linea Aquafelix che mette in collegamento la fermata STAZIONE FF.SS. (Stazione di Civitavecchia) con l’omonimo parco acquatico. La Linea Aquafelix sarà operativa fino al 12 settembre 2020 ed effettuerà il seguente itinerario ed orario:

CAPOLINEA STAZIONE FERROVIARIA DI CIVITAVECCHIA partenze 10.15 / 11.15

CAPOLINEA AQUAFELIX partenza 18.40

PERCORSO:

– Stazione ferroviaria di Civitavecchia

– Viale Garibaldi

– Piazza Vittorio Emanuele

– Corso Marconi

– Via XVI Settembre

– Via Braccianese Claudia

– Via Pecorelli

– Via Terme di Traiano

– Parco acquatico Aquafelix

RITORNO: percorso inverso