CIVITAVECCHIA – Tornano a riunirsi i Giovani Democratici. “Fortunatamente vediamo allontanarsi i mesi del lockdown e delle riunioni ed iniziative svoltesi su varie piattaforme digitali – afferma il segretario cittadino Matteo Vecchi – L’essenza della politica è il contatto tra le persone ed il dialogo fra queste. Contatto che sì, in situazioni di emergenza può essere digitale ma che deve sempre rimanere ancorato all’assemblea in presenza. Siamo consci del fatto che il virus deve essere ancora definitivamente sconfitto ma non possiamo che guardare al futuro con fiducia e speranza. Con tutte le misure di sicurezza del caso oggi siamo tornati nella sezione di via Friuli e abbiamo subito ritrovato quell’atmosfera di confronto, dialogo e voglia di fare che tanto ci era mancata. oggi, anniversario della morte di Enrico Berlinguer, a cui la nostra sezione è dedicata, siamo tornati a casa e non vediamo l’ora di tornare a far sentire la concretezza delle nostre proposte”.

