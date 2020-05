Civitavecchia. Spazzamento igienizzante in Corso Centocelle

CIVITAVECCHIA – Questa mattina la squadra addetta allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali è intervenuta in Corso Centocelle ed in Via Duca degli Abruzzi per la pulizia e la sanificazione delle strade con prodotti disinfettanti specifici.

Gli operatori di CSP hanno infatti provveduto ad effettuare un’accurata disinfezione delle strade con il passaggio centrale della spazzatrice lungo tutta la via, nonché con il passaggio manuale dell’operatore (munito di lancia) per poter intervenire anche nelle aree bordo marciapiede in prossimità dei negozi.

