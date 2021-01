Civitavecchia. Scuola Infanzia “Bimbi di Beslan”, iscrizioni al 2021/22 aperte fino al 26 gennaio

CIVITAVECCHIA – Sono aperte da oggi e fino alle ore 18 del 26 gennaio prossimo le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” di Via Immacolata, per l’anno scolastico 2021/2022, per un totale di n. 45 posti, con orario 8-13 e con la possibilità di attuare laboratori didattici fino alle ore 15.30.

L’ufficio Istruzione rammenta che è possibile presentare la domanda di iscrizione presso una sola delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio, compresa quella comunale. Per quanto riguarda i criteri di ammissione e relativi punteggi, si rimanda all’Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Le istanze potranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line compilando il modulo disponibile al seguente link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_005

Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando. E’ necessario che la registrazione venga effettuata da diretto interessato inserendo il proprio nome, cognome e mail. La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente. La domanda sarà valida solo se si termina la procedura completando l’inoltro della domanda. Al termine, la procedura restituisce una ricevuta dell’avvenuto inoltro. Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione consente di richiedere l’apertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti. Non saranno considerate valide le istanze di iscrizione pervenute con modalità diverse.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, gli interessati potranno contattare i numeri: 0766 590563 – 0766 590562 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17). L’assistenza alla compilazione on line potrà essere richiesta all’interno della procedura on line. L’ultimo giorno utile all’invio delle domande, il 26 gennaio, si garantirà l’assistenza dalle ore 10 fino alle ore 13. Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 28 febbraio 2021. Gli interessati potranno consultarle sul sito www.comune.civitavecchia.it. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, le graduatorie saranno formulate in maniera anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.