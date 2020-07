Civitavecchia. Raccolta firme di FdI per chiedere le dimissioni del Governo Conte

CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del governo Conte ed indire le elezioni politiche a settembre.

In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centrodestra, infatti, i militanti del circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia raccoglieranno le forme a sostegno della petizione lanciata da Giorgia Meloni.

Sarà possibile per tutti i cittadini firmare presso il banchetto che sarà allestito in via Carducci n. 30 (rione San Giovanni – zona mercato) sabato 4 luglio p.v. dalle 10:00 alle 13:00.

Saranno presenti il presidente del Circolo Almirante Paolo Iarlori, l’assessore di Fratelli d’Italia Simona Galizia, il capogruppo in consiglio comunale Roberta Morbidelli, il consigliere comunale Vincenzo Palombo ed i componenti del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

