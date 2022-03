CIVITAVECCHIA – Prosegue presso la sede del PD di via Friuli la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, di medicinali e prodotti farmaceutici a sostegno della popolazione ucraina secondo quanto precedentemente comunicato. Il Segretario Piero Alessi fa sapere che NON SONO INVECE PIU’ NECESSARI INDUMENTI COME COMUNICATO PRECEDENTEMENTE, DATA L’INDICAZIONE RICEVUTA IN DATA ODIERNA DAL CENTRO DI RACCOLTA.