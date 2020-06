CIVITAVECCHIA – L’assemblea locale di Potere al Popolo Civitavecchia lancia la campagna adesioni 2020. Dalle ore 18.00 di sabato 20 giugno, in via Annovazzi 3/5 saranno attivi banchetti informativi, videoproiezioni e postazioni internet per aderire al movimento. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme di distanziamento previste per l’emergenza Covid-19.

Correlati