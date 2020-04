Civitavecchia. Potere al Popolo attiva lezioni gratuite on line per gli studenti

CIVITAVECCHIA – In questo momento di difficoltà e distacco sociale, Potere al Popolo Civitavecchia ha deciso di mettersi a disposizione di tutti quegli studenti e di tutte quelle studentesse che necessitano di approfondire alcune materie scolastiche. I suoi militanti terranno quindi lezioni online, svolte da volontari laureati, competenti e appassionati delle loro materie.

Le lezioni potranno essere singole o di gruppo (es. studenti di una stessa classe) e si svolgeranno attraverso zoom o altre piattaforme online.

I corsi gratuiti attivi al momento sono: letteratura italiana, storia, geografia, scienze, inglese, francese, spagnolo e tedesco. E’ stato attivato inoltre un servizio di orientamento universitario per maturandi e un corso di italiano per stranieri.

Per prenotazioni o informazioni è possibile contattarci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram o all’indirizzo e-mail: poterealpopolo.civitavecchia@gmail.com

