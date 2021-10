CIVITAVECCHIA – I volontari del gruppo ANPS di Civitavecchia si uniscono al dolore della famiglia del responsabile Emiliano Manganelli per la prematura scomparsa dello zio Ennio Colaiacomo.

“Cordiale, gentile, artigiano ed uomo esemplare, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, lo ricordiamo per il suo carattere estroverso e per la sua disponibilità in ogni circostanza. La sua figura rimarrà impressa per sempre nei nostri ricordi”.