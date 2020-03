Civitavecchia. Il Centro d’ascolto de “Il Ponte” a disposizione dei cittadini

CIVITAVECCHIA – L’Associazione “Il Ponte” ha da tempo aperto il Centro d’Ascolto “La Formica”, dedicato a tutte le persone che vivono momenti e situazioni di grande difficoltà per cause di varia natura ed hanno la necessità di un sostegno e di un orientamento che offra loro delle valide indicazioni su come affrontare e possibilmente risolvere il disagio che colpisce in modo particolare chi è solo o semplicemente incapace di far fronte ad un momento di crisi fisica, psicologica o economica.

“Anche in questo periodo di forte emergenza – dichiara il Presidente Pietro Messina – i nostri operatori sono a disposizione della città e di chiunque senta l’impellente bisogno di una voce amica; per questo invito a contattare il centralino dedicato al numero 0766/036572 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e, per le sole urgenze, il numero di cellulare 393/9066102 anche al di fuori degli orari e dei giorni indicati, con la certezza del nostro impegno a venire incontro alle richieste di aiuto o di semplice conforto”.