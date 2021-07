CIVITAVECCHIA – “È stato per me un piacere portare gli auguri di tutta la città ad Ennio Mammola, che ha festeggiato qualche giorno fa lo splendido traguardo dei cento anni. Presso la casa del figlio, mi sono intrattenuto con un uomo lucido e ancora attivo. L’energia che mi ha trasmesso è un insegnamento anche per le generazioni più giovani e anche per questo ho augurato al signor Ennio altri cento di questi giorni”. Questo quanto dichiara Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia.