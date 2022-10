Civitavecchia. Giovedì a Palazzo del Pincio il benvenuto ai primi nati del 2021

CIVITAVECCHIA – Giovedì 27 ottobre alle ore 16:00, a Palazzo del Pincio, avrà luogo una breve cerimonia simbolica in Aula Pucci per dare il benvenuto alla prima bambina e al primo bambino nati nell’anno 2021 nella nostra Città. L’iniziativa rientra tra quelle previste nel programma della “Gentilezza” al quale il Comune ha aderito ed è promosso dall’assessore Cinzia Napoli.

In realtà si celebra con un po’ di ritardo a causa del Covid, che comunque continua a penalizzare gli eventi. Anche questa volta, infatti, nonostante la cerimonia sia stata rinviata per consentire la più ampia partecipazione, i problemi dovuti alle autorizzazioni non consentiranno a scuole e bambini di essere presenti. Il benvenuto, perciò, sarà dato soprattutto dal sindaco Ernesto Tedesco, dagli assessori e dai consiglieri.