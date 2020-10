CIVITAVECCHIA – Ernesto Tedesco è nella segreteria politica nazionale della Lega. “Si tratta di un limpido riconoscimento dell’alto profilo del sindaco di Civitavecchia – si legge in una nota della Lega cittadina – che ha già partecipato alla prima riunione in videoconferenza del nuovo organismo, voluto da Matteo Salvini in persona. L’incarico vede il nostro sindaco impegnato ai massimi livelli del partito, assieme ai responsabili nazionali dei vari dipartimenti. Un riconoscimento anche per l’importanza della nostra città, che non ricordiamo essere mai stata valorizzata a livelli del genere da altre forze politiche. A Ernesto Tedesco le congratulazioni di tutta la squadra della Lega di Civitavecchia”.