Civitavecchia. Elezioni, un servizio a disposizione delle persone con disabilità

CIVITAVECCHIA – Domenica sarà giorno di elezioni e chi ha diritto al voto si recherà ai seggi per esprimere la propria scelta. Le persone con disabilità motorie, impossibilitate a spostarsi autonomamente, che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti, potranno votare da casa; per chi non è riuscito a fare domanda, il Comune di Civitavecchia ha messo a disposizione un trasporto dedicato, per tutta la giornata di domenica 25 settembre, da casa fino al seggio e ritorno: è sufficiente telefonare all’Ufficio Elettorale, ai numeri 0766 590510 o 0766 590505. Nel caso in cui nella sezione assegnata fossero presenti barriere architettoniche, le persone disabili potranno votare in qualunque altra sezione del Comune di appartenenza.