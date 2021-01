Civitavecchia. Commercio, l’Assessore Di Paolo: “Uffici al lavoro su ipotesi fiera a Santa Fermina”

CIVITAVECCHIA – Il bando per gli eventi commerciali del 2021, come ad esempio la fiera di S. Fermina, è in via di preparazione. Lo annuncia l’Assessore al Commercio Avv. Emanuela Di Paolo: “Se sarà possibile organizzare eventi e fiere dipende dall’andamento della pandemia e dalle conseguenti decisioni del governo; in attesa abbiamo comunque cominciato a lavorare con l’aiuto e l’importante sostegno delle associazioni di categoria; faremo tutto il possibile sempre nel rispetto della norme che usciranno di volta in volta”.