Civitavecchia. Asili nido 2022-2023: ecco gli Open day

CIVITAVECCHIA – L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia rende noto che, «in vista dell’apertura delle iscrizioni agli asili nido per l’Anno Educativo 2022/2023, si terranno delle giornate di Open Day per far conoscere alla cittadinanza le nostre strutture educative comunali. Gli asili nido saranno aperti per le famiglie interessate, fuori dall’orario delle attività con i bambini, per dare ai genitori la possibilità di visitare gli spazi interni ed esterni».

Le giornate di Open Day si terranno dalle ore 15,30 alle 17 nei seguenti giorni: 7 aprile, Asilo nido “Il Giardino di Ginevra”; 11 aprile, Asilo nido “Le Briccole”; 3 maggio, entrambe le strutture educative.

Il personale del gruppo educativo accoglierà i genitori interessati per fornire loro le informazioni sull’organizzazione del nido e mostrare gli ambienti in cui vengono svolte le attività.

L’ingresso è libero, ma sempre nel rispetto della normativa anti Covid.