Civitavecchia. Anche l’associazione Something Left alla manifestazione contro l’omofobia

CIVITAVECCHIA – L’associazione culturale Something Left sostiene la manifestazione a piazzale degli Eroi a Civitavecchia nella serata del 16 luglio in favore del DDL Zan.

“Fondata su principi di uguaglianza sociale – si legge in una nota stampa – l’associazione SL, non può che trovarsi in sintonia con i sentimenti che muovono i cittadini a ritrovarsi in piazza per sostenere un provvedimento che legittima la libertà di amare, ma non solo: punisce atti discriminatori e violenti per motivi legati a sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Il DDL Zan è un passo in avanti verso la civiltà”.