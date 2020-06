Civitavecchia. Anche i Verdi alla manifestazione del 18 giugno per il porta a porta

CIVITAVECCHIA – Ci saranno anche i Verdi-Europa verde alla manifestazione del 18 giugno a piazzale del Pincio per il mantenimento della raccolta differenziata porta a a porta in tutta Civitavecchia.

“Sosteniamo da tempo che la delibera di giunta che prevede la revoca del porta a porta per tutta la zona 2 di Civitavecchia sia una scelta sbagliata sia in termini di sostenibilità ambientale che economica – si legge in una nota dei Verdi – Una NON proposta figlia di NON valutazioni, ma di posizioni preconcette e sbagliate che, se attuata, riporterà indietro il nostro già virtuoso comune, con conseguenti aggravi sulla comunità cittadina. Per questi motivi aderiamo convintamente alla manifestazione indetta dai comitati in difesa del Porta a Porta del 18 giugno invitando i nostri iscritti, i simpatizzanti e i cittadini a non mancare. a difesa dell’ambiente e la creazione di nuovi posti di lavoro, in un sostenibile processo di economia circolare, passa proprio per il porta a porta che è uno dei processi cardine delle politiche di riduzione (dell’indifferenziata) del riciclo e del riuso”.