Civitavecchia. Al “Moretti-Della Marta” c’è il Memorial Buso-D’Angelo

CIVITAVECCHIA – Grande ed importante evento al Moretti della Marta sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15,00.

Le squadre OLD Frascatani, Rinos, Ruderi, Libera e CRC si affronteranno per rivivere insieme momenti di uno dei tornei più attesi dei veterani del rugby. Nella giornata di sabato le squadre combatteranno per vincere il trofeo del XV torneo alla memoria di due grandi esponenti del rugby Sergio Buso e Massimo D’Angelo. Sarà una occasione per rivedere in campo vecchi e nuovi compagni di gioco. Alla fine un grande ed importante terzo tempo.

