Cerveteri. “Open Day” il 15 gennaio all’IC Don MIlani

CERVETERI – Giornata di Open Day presso l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani il pomeriggio di Mercoledì 15 gennaio 2020. Presso tutti plessi della Scuola saranno organizzate attività e incontri per mostrare ai genitori l’offerta formativa dell’Istituto e partecipare alle attività di orientamento. Dal prossimo anno il plesso di Casetta Mattei sarà chiuso per lo scarso numero di iscrizioni alla pur incantevole sede situata fra I Terzi e Valcanneto, ma la Sede Centrale, plesso Valcanneto, e i plessi di Borgo S. Martino, I Terzi e Ceri saranno aperti alle famiglie e ai futuri alunni in orario pomeridiano e dirigente scolastico e docenti saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande e le curiosità sulla Scuola.

