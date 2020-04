Cerveteri. Da lunedì 4 maggio riaprono i cimiteri comunali

CERVETERI – Da lunedì 4 maggio al via ad una graduale riapertura dei cimiteri comunali di Cerveteri. L’Amministrazione comunale, in accordo con la Multiservizi Caerite e la Polizia Municipale ha infatti messo a punto, insieme al Responsabile della Sicurezza, un piano di riapertura con ingressi contingentati dei luoghi di sepoltura dei defunti nel Comune di Cerveteri.

I Cimiteri rimarranno aperti tutti i giorni, dalle ore 09:00 (i funzionari incaricati avranno accesso a partire dalle ore 08:30) alle ore 16:30 e gli ingressi saranno garantiti con le seguenti modalità: al Cimitero Vecchio un massimo 5 persone, al Cimitero nuovo un massimo di 10 persone mentre ai Cimiteri di Ceri e Sasso un massimo di 3 persone.

A verificare il numero degli accessi, personale incaricato della Società Multiservizi Cerite.

Si invita la cittadinanza a non concentrarsi tutta nella giornata di lunedì 4 maggio, al fine di non congestionare gli ingressi.

