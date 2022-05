Accordo di collaborazione tra la Santa Marinella Servizi e la Pro Loco di Santa Severa

SANTA MARINELLA – La Santa Marinella Servizi, che gestisce il servizio di sosta a pagamento, nell’intento di andare incontro alle esigenze dei cittadini della frazione di Santa Severa e di quanti sono impegnati nei giorni feriali, ha siglato un accordo di collaborazione con la sede locale della Pro Loco, da sempre un ufficio che si pone al servizio dei turisti e divenuto nel tempo punto di riferimento e non solo, di informazione per i non residenti.

É in questa ottica che da domani e durante tutti i prossimi fine settimana fino al primo week end di luglio l’ufficio della Pro Loco sito in via della Monacella e ubicato per l‘esattezza accanto all’ufficio postale della frazione turistica, resterà aperto durante l’intera mattinata per permettere a quanti lo desiderano di sottoscrivere un abbonamento mensile o quadrimestrale ovvero per l’intesa stagione estiva senza doversi recare presso la sede della società che si trova presso sul lungomare Marconi di Santa Marinella.

I responsabili della Santa Marinella Servizi sperando in tal modo di aver reso un servizio utile a tutti gli utenti ricordano che già da domani e domenica prossima 15 maggio la Pro Loco sarà aperta con la presenza di un operatore della società municipalizzata dalle ore 10 alle 13.

Stessi orari di apertura al pubblico saranno rispettati nelle seguenti date sempre e sole nel corso del fine settimana del 21 e 22, 28 e 29 maggio, 4, 5 – 11, 12 – 18 e 19 e 25- 26 giugno ed infine nel week end del 2 e 3 luglio.

Il pagamento dell’abbonamento per la sosta stradale potrà essere eseguito anche con carte bancomat e di credito, servizio in essere da ieri anche nella sede centrale.