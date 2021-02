I benefici dell’avocado per la nostra salute

L’avocado è ormai parte della nostra cucina. Non rappresenta solo un’alternativa alla nostra tradizione culinaria ma è anche e soprattutto un frutto con proprietà straordinarie e non rappresenta un problema per la linea. Ricco di grassi sani, contiene una grande varietà di nutrienti tra cui vitamine e minerali: vitamina K, acido folico, vitamina C, potassio, vitamina B5 e B6, Vitamina E e ,in misura minore, magnesio, manganese, rame, ferro, zinco, fosforo, vitamina A, B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina) e B3 (Niacina) . Il potassio contenuto nell’avocado, in misura maggiore rispetto alle banane, aiuta a ridurre la pressione del sangue. Gli acidi grassi omega 3 che contiene aiutano a ridurre il colesterolo e a rallentare l’invecchiamento cellulare, bloccando l’azione dei radicali liberi. La presenza di alte quantità di vitamina k1 è importante nella funzione di coagulazione del sangue. Ha effetti antidiabetici e una dieta che include questo frutto produce effetti di controllo glicemico. Mangiando una porzione di avocado al giorno si determina una riduzione di insulina nel sangue. A differenza di quanto si crede è un’ottimo alleato nella dieta per perdere peso; i livelli di fibra alimentare e oli che contiene aiutano a aumentare il senso di sazietà più velocemente. Includere l’avocado nella nostra alimentazione non è difficile, considerando la sua versatilità in cucina. La sua consistenza deve essere morbida per poter essere mangiato, se però ne acquistiamo uno troppo maturo, assolutamente non buttiamolo via , lo possiamo usare per delle maschere di bellezza.