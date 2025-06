Riapertura iscrizioni al nido per un posto alla sezione divezzi – Il Giardino di Ginevra

CIVITAVECCHIA – Si comunica che, a seguito dell’accettazione degli ammessi nonché dallo scorrimento delle liste di attesa, risulta disponibile n. 1 posto presso la struttura educativa comunale “Il Giardino di Ginevra” con orario a tempo ridotto 8:00 – 14:00, esclusivamente per i minori che alla data del 1 settembre 2025, abbiano un’età compresa da venticinque mesi a trentadue mesi (sezione divezzi);

Gli interessati potranno presentare istanza di nuova iscrizione per l’a.e. 2025/2026 al nido comunale “Il Giardino di Ginevra” dal 20/06/2025 al 26/06/2025.

Le istanze dovranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line, dalle ore 8:00 del 20/06/2025 alle ore 23:59 del 26/06/2025, accedendo con il seguente link (che sarà attivo a partire dal 20 Giugno):

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_029

Gli utenti potranno accedere alla piattaforma solo tramite SPID. Tutti i requisiti dichiarati nelle domande devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE DI ISCRIZIONE PERVENUTE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL L’AVVISO.

Il Nido Comunale offrirà il servizio dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

La graduatoria sarà approvata entro il giorno 04/07/2025.

Gli interessati potranno consultarle sul sito http://www.comune.civitavecchia.rm.it

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, la graduatoria sarà formulata in maniera anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di iscrizione.

La stessa graduatoria indicherà per ciascun minore ammesso o in lista di attesa la retta mensile attribuita in base alle dichiarazioni ed alla documentazione allegata all’istanza.

È possibile seguire le attività dei nidi comunali sulla pagina FACEBOOK Servizi Educativi Comunali Civitavecchia