Occupazione abusiva, liberato un alloggio in via Betti. Fasoli : “Tuteliamo chi ha diritto, senza scorciatoie”

CIVITAVECCHIA – È stato liberato questa mattina un alloggio Ater in via Betti, precedentemente occupato in modo irregolare. L’intervento, svolto in collaborazione con gli uomini della Polizia locale, guidati dal comandante Ivano Berti, si inserisce nel quadro delle azioni di ripristino della legalità avviate dall’Azienda nell’ultimo anno.

L’appartamento risultava manomesso: la porta blindata era stata rimossa e la serratura della porta in legno sostituita rendendo necessario l’intervento del fabbro per l’ingresso coattivo nell’abitazione.

“Stiamo lavorando per riportare legalità e rispetto delle regole dove, per troppo tempo, tutto questo era passato in secondo piano – dichiara il commissario straordinario dell’Ater comprensoriale di Civitavecchia, Massimiliano Fasoli –. Lo facciamo con determinazione, ma anche nel pieno rispetto di chi ha diritto a una casa e aspetta pazientemente, senza scorciatoie. Ringrazio le Forze dell’ordine per il sostegno costante a questa azione di civiltà”.

L’Ater proseguirà nei controlli su tutto il territorio, con l’obiettivo di restituire dignità e trasparenza alla gestione del patrimonio pubblico, tutelando gli inquilini in regola e contrastando ogni forma di abusivismo. L’appartamento liberato ha già un assegnatario che ne entrerà in possesso una volta che l’immobile sarà reso nuovamente agibile.

In questi mesi l’Ater sta effettuando controlli serrati legati ai redditi dei beneficiari e nei prossimi mesi partirà una campagna contro le morosità