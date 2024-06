Maria Cristina Ciaffi nominata Consigliera regionale Pro Loco Unpli Lazio

CIVITAVECCHIA – Si è svolta nella giornata di domenica 16 giugno nella raffinata cornice di Villa dei Desideri a Cerveteri, l’Assemblea regionale della Pro Loco Unpli Lazio dove Claudio Nardocci è stato riconfermato Presidente per acclamazione.

Tra i quattro componenti della provincia di Roma, Maria Cristina Ciaffi (Presidente della Pro Loco cittadina) è stata eletta Consigliera regionale e Delegata all’Assemblea Nazionale che si svolgerà nella capitale nel prossimo mese di novembre.

All’assemblea è intervenuto il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e il Consigliere Regionale del Lazio Mario Luciano Crea che in qualità di Presidente della Commissione Cultura e Turismo della Regione ha elogiato nel suo intervento il ruolo delle Pro Loco, e di come tali Associazioni siano fondamentali nella promozione turistica dei territori e nelle azioni di tutela e salvaguardia dei patrimoni.

“E’ stata una mattinata emozionante e di grande gioia – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – e ringrazio tutti per la stima accordatami. Certo l’impegno sarà ancora maggiore, ma anche l’occasione di un continuo e proficuo confronto a livello regionale per sviluppare le migliori sinergie possibili”