Marchio De.C.O. per la “Processione del Cristo Morto”: riconoscimento ufficiale per una tradizione della città

CIVITAVECCHIA – In vista delle imminenti festività pasquali, il marchio De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine – verrà attribuito alla “Processione del Cristo Morto”, una delle più sentite e radicate tradizioni del territorio.

La processione fonde spiritualità, cultura, tradizione e affonda le radici nella spiritualità dell’Arciconfraternita del Gonfalone, custode storica dell’organizzazione di un evento che coinvolge l’intera comunità civitavecchiese in un momento di profonda partecipazione religiosa e popolare. Il Sindaco dunque consegnerà l’attestato DeCo al priore dell’Arciconfraternita del Gonfalone, simbolicamente “custode” di questa preziosa tradizione”.

L’Assessore al Commercio Enzo D’Antò ha dichiarato: “L’attribuzione del marchio De.C.O. a un’istituzione come l’Arciconfraternita del Gonfalone, che costantemente si impegna per la preservazione di eventi storicoculturali come la Processione del Cristo morto, significa per noi tutelare e promuovere un patrimonio immateriale che appartiene alla storia di Civitavecchia.”

Anche il Sindaco Piendibene ha dichiarato soddisfazione per la proposta, sottolineando che “il marchio De.C.O. assegnato alla Confraternita è un messaggio di attenzione verso tutte le tradizioni autentiche che definiscono l’identità civitavecchiese. Ringrazio la Commissione per l’impegno profuso e l’Arciconfraternita del Gonfalone per il suo continuo servizio alla comunità.”