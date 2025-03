Il team digitale dell’Istituto Galice all’evento Didacta Italia di Firenze

CIVITAVECCHIA – Con il workshop “AI in the classroom: l’esperienza dell’IC Galice con Canva” si è aperta ieri a Firenze la partecipazione del Team digitale dell’Istituto Galice all’evento Didacta Italia di Firenze. La scuola civitavecchiese era rappresentata dall’animatrice digitale Manuela De Angelis e dalle insegnanti del team Alessia Giannelli e Antonella Giuliani.

Le docenti hanno parlato dell’importanza dell’uso consapevole dell’intelligenza artificiale nella scuola e delle potenzialità della piattaforma Canva riferita ai 4 ambienti immersivi.

Nel workshop “Esplorazione immersiva: scopri il futuro dell’apprendimento” la professoressa De Angelis ha illustrato un percorso che guida i docenti nell’utilizzo di aule immersive per migliorare l’esperienza dell’apprendimento attraverso le tecnologie all’avanguardia come la realtà virtuale aumentata e l’utilizzo di software come Canva e edu lab. Un workshop per illustrare come creare ambienti di studio coinvolgenti e stimolanti, capaci di potenziare la comprensione e la partecipazione. L’istituto Galice, all’avanguardia nell’innovazione didattica, dispone di aule informatiche di ultima generazione, due aule immersive e visori per la realtà aumentata. Un cambio di passo nell’offerta formativa voluto dalla dirigente Angela Fato e supportato dai docenti dei tre ordini di scuola. “Il nostro istituto– afferma la Dirigente Fato-è proiettato verso il futuro. L’obiettivo è supportare la comprensione e migliorare la partecipazione e stiamo lavorando in questa direzione con il contributo di tutti”.